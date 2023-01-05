السعودية تسمح للنساء بأداء فريضة الحج دون محرم

قال نائب وزير الحج والعمرة بوزارة الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط، إنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم لهذا العام الهجري 1444.

وأضاف في تصريحات لـ"الإخبارية" السعودية: لا يُشترط المحرم في حج هذا العام، أنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء، وذلك خلال موسم الحج هذا العام 1444هـ.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق فرصة لأداء أكبر عدد من المقيمين مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن بدء التقديم وحجز المقاعد على الحج لعام 1444هـ لضيوف الرحمن من داخل المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن التقديم على الحج، متاح عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإليكتروني، أو تطبيق نسك، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

وحددت الوزارة 4 باقات رئيسة للحجاج من داخل المملكة "المواطنين والمقيمين" ممن تنطبق عليهم الشروط.

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية، في بيان صحفي اليوم، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة:

1 – سعر الباقة الأولى 9214 ريالاً.

2 – سجل سعر الباقة الثانية 7037 ريالاً.

3 – جاء سعر الباقة الثالثة 11.435 ريال.

أما الباقة الرابعة فهي الباقة الاقتصادية، وجاء سعرها 3465 ريالاً. وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ونبهت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن هذه الأسعار غير مشمولة بقيمة الضريبة المضافة ولا أجور النقل من مناطق ومحافظات المملكة أو النقل الجوي.