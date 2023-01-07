حدث ليلا| النائب العام يأمر بإحالة مُدعى المأذونية وسقوط «عصابة العملة» بأسيوط

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر، ووقوع عدد من المصابين.

استخراج جثتي شخصين من أسفل أنقاض منزل فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثامين شخصين من تحت أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك، وتم نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا بسقوط سقف عقار في زاوية القلعي خلف مستوصف ابن خلدون بمنطقة بحري، دائرة قسم شرطة.

علي الفور انتقلت وقوات الحماية المدنية وقولت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أسقف العقار من الداخل، وتم قطع المرافق عن المنزل ورفع الأنقاض بحثًا عن شخصين.

أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى "عبد الله" وصديقه "حامد" بعدما انهار عليهما سقف محل إصلاح إلكترونيات "تليفزيونات" بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

وتم استخرجت قوات الحماية المدنية جثامين الشابين من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالخليفة

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل عقب انقلاب دراجته النارية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرور بدائرة قسم شرطة الخليفة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيادة الشاب لدراجته النارية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة، انقلب بها على الطريق ولم يتمكن قائد سيارة نقل ثقيل كانت تسير خلفه من إيقافها، فقام بدهسه وفر هاربا.

12 مليون جنيه تعاملات.. الداخلية تكشف تفاصيل سقوط «عصابة العملة» بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص “مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط”، وبحوزتهم مبلغ مالى (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإشتراك مع 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد".

وأقروا بقيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات- أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل وبحوزتهما "مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه- 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام- والأوراق والمستندات الدالة على ذلك".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النائب العام يأمر بإحالة مُدعى المأذونية «ياسر قريش» للمحاكمة الجنائية

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش، إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك.