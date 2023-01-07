أخبار فاتتك| موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد وتطورات حالة جورج وسوف بعد وفاة نجله

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

موعد إجازة البنوك في مصر.. والأهلي يعمل استثنائيًا

بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد وإجازة 7 يناير، يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في مصر بهذة المناسبة، وهل البنوك إجازة اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع إقبال المواطنين على البنوك لشراء شهادات الـ25% التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر مؤخرًا.

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فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارئ

كشف موقع الجرس اللبناني عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعدد نقله إلى الطوارئ نتيجة أزمة صحية انتابته عقب إعلان خبر وفاة نجله الأكبر وديع.

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رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، أن القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة النضال السياسى والدبلوماسى فى المحافل الدولية.

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عالم أزهري: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

اعتبر العالم الأزهري عصام الروبي في ردّه على تصريح الفنانة إلهام شاهين بشأن زواجها من ديانة مختلفة، بأن هذا الأمر "حرام ويرتقي إلى مصاف فعل الزنا".

وأشار الروبي، خلال حواره على أحد البرامج التليفزيونية، إلى أن هناك ثوابت في القرآن الكريم ومن "سورة البقرة":

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استخراج جثتى شخصين من أسفل أنقاض منزل فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثامين شخصين من تحت أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك، وتم نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

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