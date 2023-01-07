استخراج جثتى شخصين من أسفل أنقاض منزل فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثامين شخصين من تحت أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك، وتم نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا بسقوط سقف عقار في زاوية القلعي خلف مستوصف ابن خلدون بمنطقة بحري، دائرة قسم شرطة.



علي الفور انتقلت وقوات الحماية المدنية وقولت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أسقف العقار من الداخل، وتم قطع المرافق عن المنزل ورفع الأنقاض بحثًا عن شخصين.



أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى "عبد الله" وصديقه "حامد" بعدما انهار عليهما سقف محل إصلاح إلكترونيات "تليفزيونات" بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.



وتم استخرجت قوات الحماية المدنية جثامين الشابين من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار اجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغا بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة العطارين إلي محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الاسكندرية.



وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان وسقوط أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 دون وجود إصابات بين المواطنين، وتم عرض العقار محل الواقعة، علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.