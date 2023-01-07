فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

كشف موقع الجرس اللبناني تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعدد نقله إلى الطواريء نتيجة أزمة صحية انتابته عقب إعلان خبر وفاة نجله الأكبر وديع.

وأوضح الموقع اللبناني أن جورج وسوف تعرض لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطواريء لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية.

ونقل المطرب جورج وسوف إلى أحد المستشفيات بعد وفاة ابنه وديع، الذى فارق دنيانا منذ ساعات قليلة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء نزيف حاد من مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.