السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

اعتبر العالم الأزهري عصام الروبي في ردّه على تصريح الفنانة إلهام شاهين بشأن زواجها من ديانة مختلفة، بأن هذا الأمر "حرام ويرتقي إلى مصاف فعل الزنا".

 

وأشار الروبي، خلال حواره على أحد البرامج التليفزيونية، إلى أن هناك ثوابت في القرآن الكريم ومن "سورة البقرة"، لافتا إلى أن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للقرآن الكريم والسنّة النبوية.

 

بدوره، ردّ أحمد سامر مؤسس حركة "علمانيون"، وأكد أن الفنانة إلهام شاهين يحق لها الزواج بمن تريد، مبينا أن هذه قضية شخصية، وقال: "المرأة لها الحق في الموافقة على الشخص الذي تتزوج منه."

 

كما لفت إلى أن القانون المصري يجرم زواج المسلمة بغير المسلم، موضحا أن "من يريد فعل ذلك يتزوج زواجا مدنيا".

 

يُشار إلى أن الفنانة شاهين أجابت عن سؤال بشأن تصريحها الأخير:" لو حبيت رجل من غير ديني هتجوزه مدني"، وقالت إنها قالت هذا الأمر خلال إحدى الندوات.

 

وتطرقت شاهين إلى مسألة التصالح بين الأديان، وأنه لا يوجد تفرقة، وأن الدين يعني الأخلاق، وهذا رأيها الخاص، وأنّها تعلم أن البعض سيرفض رأيها، لافتة إلى أنها صرّحت بهذا الأمر بحضور رجال دين.

 

واختتمت بأنها تصلي في الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية، وإذا أحبت شخص من غير ديانتها، سوف تتزوج منه بزواج مدني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

دعاء الفجر اليوم السبت 7 يناير 2023

مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 فى محافظات مصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

بطريرك موسكو يوجه رسالة إلى العالم فى ليلة عيد الميلاد

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية السبت 7 يناير 2023

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة