عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

اعتبر العالم الأزهري عصام الروبي في ردّه على تصريح الفنانة إلهام شاهين بشأن زواجها من ديانة مختلفة، بأن هذا الأمر "حرام ويرتقي إلى مصاف فعل الزنا".

وأشار الروبي، خلال حواره على أحد البرامج التليفزيونية، إلى أن هناك ثوابت في القرآن الكريم ومن "سورة البقرة"، لافتا إلى أن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للقرآن الكريم والسنّة النبوية.

بدوره، ردّ أحمد سامر مؤسس حركة "علمانيون"، وأكد أن الفنانة إلهام شاهين يحق لها الزواج بمن تريد، مبينا أن هذه قضية شخصية، وقال: "المرأة لها الحق في الموافقة على الشخص الذي تتزوج منه."

كما لفت إلى أن القانون المصري يجرم زواج المسلمة بغير المسلم، موضحا أن "من يريد فعل ذلك يتزوج زواجا مدنيا".

يُشار إلى أن الفنانة شاهين أجابت عن سؤال بشأن تصريحها الأخير:" لو حبيت رجل من غير ديني هتجوزه مدني"، وقالت إنها قالت هذا الأمر خلال إحدى الندوات.

وتطرقت شاهين إلى مسألة التصالح بين الأديان، وأنه لا يوجد تفرقة، وأن الدين يعني الأخلاق، وهذا رأيها الخاص، وأنّها تعلم أن البعض سيرفض رأيها، لافتة إلى أنها صرّحت بهذا الأمر بحضور رجال دين.

واختتمت بأنها تصلي في الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية، وإذا أحبت شخص من غير ديانتها، سوف تتزوج منه بزواج مدني.