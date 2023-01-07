السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باريس سان جيرمان يتخطى شاتورو بثلاثية فى كأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وشاتورو

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على شاتورو بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

 

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا عقب الفوز على شاتورو بثلاثية.

 

وتقدم هوجو إيكيتيكي بهدف أول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 13 بعد تمريرة من إسماعيل غربي.

 

ثم تعادل ناتانيل نتولا لشاتورو بهدف في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

 

واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين، حتى تمكن كارلوس سولير من إضافة الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

 

ثم سجل خوان بيرنات هدف باريس سان جيرمان الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة.

باريس سان جيرمان شاتورو كأس فرنسا

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وائل لطفي

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