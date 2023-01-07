السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون ويتأهل للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

فاز فريق مانشستر يونايتد على إيفرتون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، لكن إيفرتون تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق كونور كوادي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني نجح فريق مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بهدف من نيران صديقة سجله كونور كوادي، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بالبطولة.

مانشستر يونايتد إيفرتون كاس الاتحاد الانجليزي انتوني ماركوس راشفورد

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وائل لطفي

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