السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

يسرى المغازى عن عيد الميلاد المجيد: مناسبة سعيدة تجمعنا على حب الوطن وقيادته

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع قيادات الكنائس المصرية والأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا للجميع عيد سعيد وأيام مباركة هانئة آمنة داخل البلاد.

 

وقال “المغازي”، في تصريح التهنئة بعيد الميلاد المجيد، إنه يهل هذا العام على مصر والوطن يبدأ مرحلة جديدة من حياته تحت قيادة الرئيس السيسي لاستمرار التنمية الشاملة والإعمار المتواصل والانطلاق للمستقبل، مردفا: "عيد ميلاد مجيد وسعيد على الأقباط وعلى سائر المصريين".

 

ونوه “المغازي” بتهنئة الرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد، والتي أكد فيها على هذه المناسبة العطرة، التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

 

وأضاف رئيس عربية البرلمان، أن السنوات الماضية من عمر الوطن، كانت ولا تزال شاهدة على أن المصريين سيظلون دائمًا نسيجًا واحدًا لا يستطيع أحد تفرقته، أو إثارة الفتنة بين أبنائه، ولا شك أنهم سيظلون دائمًا على قلب رجل واحد، وهو ما يمثل رادعًا قويًا لكل من يحمل أي ضغينة لمصر، أو يحقد على أهلها وقيادتها.

 

ودعا المهندس يسري المغازي، أن يجنب الله مصر الفتن والمشاكل، وأن يحفظ شعبها وقيادتها الحكيمة، التي أعلت من قيمة الوحدة الوطنية طوال السنوات الماضية، فالمواطنة في عصر الرئيس السيسي أصبحت قيمة حقيقية وعادت مصر، كما كان طوال تاريخها آمنة ومستقرة.

 

وكان  البابا تواضروس الثانى، استقبل  عبد الفتاح السيسي فى قداس عيد الميلاد المجيد على باب  كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكانت أبواب الكاتدرائية فتحت اليوم الجمعة في الساعة الخامسة مساء، وبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء.

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية التهنئة بعيد الميلاد المجيد الكنائس المصرية الكرازة المرقسية النائب يسري المغازي بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد تهنئة الرئيس السيسي

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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