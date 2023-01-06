صبحى يهنئ اتحاد السلاح بعد حصد محمد السيد «ذهبية» كأس العالم للشباب بإيطاليا

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، وبعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم للسلاح المقامة بإيطاليا على الميدالية الذهبية التاريخية التي حققها اللاعب "محمد السيد" في منافسات سلاح سيف المبارزة.

قال وزير الشباب والرياضة :"مصر زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب ، ويسعون دوماً لتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية في جميع المحافل، وأبطال مصر في رياضة السلاح واعدون ويسجلون أرقاماً فريدةً ويحرزون ألقاب البطولات التي يشاركون بها، فهم واعدون وننتظر منهم الفوز بميداليات أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤".

ونجح لاعب المنتخب الوطني "محمد السيد" في تحقيق الفوز بنهائي البطولة، والحصول على الميدالية الذهبية، على حساب بطل إسرائيل بنتيجة ١٥-١٣؛ ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تعيش أزهى العصور على مستوى الإنجازات المتتالية التي يحققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، لافتاً إلى الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لهم، والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في متابعة برامج إعدادهم للبطولات المقبلة، وتهيئة الأجواء حولهم، وتلبية احتياجاتهم.