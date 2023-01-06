الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى يهنئ اتحاد السلاح بعد حصد محمد السيد «ذهبية» كأس العالم للشباب بإيطاليا

السلاح
السلاح

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني،  وبعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم للسلاح المقامة بإيطاليا على الميدالية الذهبية التاريخية التي حققها اللاعب "محمد السيد" في منافسات سلاح سيف المبارزة.

IMG-20230106-WA0039

قال وزير الشباب والرياضة :"مصر زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب ، ويسعون دوماً لتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية في جميع  المحافل، وأبطال مصر في رياضة السلاح واعدون ويسجلون أرقاماً فريدةً ويحرزون ألقاب البطولات التي يشاركون بها، فهم واعدون وننتظر منهم الفوز بميداليات أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤".

IMG-20230106-WA0037

ونجح لاعب المنتخب الوطني "محمد السيد"  في تحقيق  الفوز بنهائي البطولة، والحصول على الميدالية الذهبية، على حساب  بطل إسرائيل بنتيجة ١٥-١٣؛ ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

IMG-20230106-WA0038

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تعيش أزهى العصور على مستوى الإنجازات المتتالية التي يحققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، لافتاً إلى الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لهم، والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في متابعة برامج إعدادهم للبطولات المقبلة، وتهيئة الأجواء حولهم، وتلبية احتياجاتهم.

IMG-20230106-WA0036
اتحاد السلاح أبطال مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح الاتحاد المصري الانجازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

موعد إجازة البنوك في مصر والبنك الأهلي يعمل استثنائيًا

تقارير: «مكارثي» حصل على أصوات تؤهله للفوز برئاسة النواب الأمريكي

توقيع الكشف المجاني علي 1779 مواطن بقرى أشمون

نواب ليبيون: مصر تدعم لمّ الشمل فى كل الوطن العربى

القمص إبرام إميل يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الإسكندرية

قناة الحياة تحتفل بعيد الميلاد بإذاعة مراسم القداس كاملا وحفل كارول سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة