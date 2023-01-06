الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هاني لبيب: الرئيس السيسي يتحدث بعفوية وزيارته للكاتدرائية أصبحت سُنة

هاني لبيب
هاني لبيب

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث مع المصريين بعفوية شديدة وارتجالية حقيقة، عكس ادعاءات الرؤساء السابقين.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الرؤساء السابقين كانوا بيقولوا حاجات إنها ارتجالية لكن كانوا بيحضروا لها، أما الرئيس السيسي بيقول اللي بيفكر فيه بانطباعاته، وده بيوصله للإنسان اللي بيشاهده".

ولفت لبيب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في 6 يناير، لتهنئة المسيحيين بالعيد أصبحت سُنة، وطقس لا يمكن التراجع عنه، وإلا ستكون رسالة ضد مواطنين مصريين.

هاني لبيب: المواطنة قبل الرئيس السيسي كانت بلا طعم

 

وأردف: "البعض ينتقد إطلاق الزغاريد في الكاتدرائية، لكنه رد فعل طبيعي من ناس لم ترى مطلقاً رئيس في الكاتدرائية، فقبل الرئيس السيسي لم يزور أي رئيس الكاتدرائية في الأعياد، والرئيس حسني مبارك زار الكاتدرائية في جنازتين، لكن السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد المجيد".

الرئيس السيسى: «سعيد بخوفكم على مصر.. لكن متقلقوش ربنا موجود»

 

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هاني لبيب الرئيس السيسي الكاتدرائية عيد الميلاد السيسي

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