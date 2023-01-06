هاني لبيب: الرئيس السيسي يتحدث بعفوية وزيارته للكاتدرائية أصبحت سُنة

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث مع المصريين بعفوية شديدة وارتجالية حقيقة، عكس ادعاءات الرؤساء السابقين.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الرؤساء السابقين كانوا بيقولوا حاجات إنها ارتجالية لكن كانوا بيحضروا لها، أما الرئيس السيسي بيقول اللي بيفكر فيه بانطباعاته، وده بيوصله للإنسان اللي بيشاهده".

ولفت لبيب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في 6 يناير، لتهنئة المسيحيين بالعيد أصبحت سُنة، وطقس لا يمكن التراجع عنه، وإلا ستكون رسالة ضد مواطنين مصريين.

وأردف: "البعض ينتقد إطلاق الزغاريد في الكاتدرائية، لكنه رد فعل طبيعي من ناس لم ترى مطلقاً رئيس في الكاتدرائية، فقبل الرئيس السيسي لم يزور أي رئيس الكاتدرائية في الأعياد، والرئيس حسني مبارك زار الكاتدرائية في جنازتين، لكن السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد المجيد".