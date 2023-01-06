الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد عكاشة: «الدولي للإخوان» هيئة مصرية تدير كافة أعمال الجماعة بالعالم

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يكاد يكون هو مجلس الإدارة لكل فروع جماعة الإخوان على مستوى العالم.

الجماعات المتطرفة

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيم الدولي للإخوان هو مجموعة من القيادات التاريخية للجماعة، التي تدير شؤون هذه الأفرع، وتنسق ما بينها وبين بعضها البعض لخدمة كل فرع للآخر، والأهم والأخطر هو إدارة المحافظ المالية الخاصة بالأفرع المختلفة واستثمارات الإخوان الموجودة في مختلف بلدان العالم.

تنظيم الإخوان

وأضاف في حديثه، أن التنظيم نشأ في مصر ومؤسسه مصري احتفظ الفرع المصري بقدر كبير من النفوذ داخل التنظيم الدولي، والتصق في الذهنية العامة داخل الأفرع المختلفة أن التنظيم الدولي هو الجماعة المصرية.

خالد عكاشة المصري للفكر القاهرة الإخبارية التنظيم الإخواني ثم ماذا حدث

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