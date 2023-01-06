محمد زيدان مشجعًا لأبطال «كابيتانو مصر»: عاوز أهداف كتير

حل الكابتن محمد زيدان نجم منتخب مصر وفريق “فيردير بريمن” السابق ضيفًا على سادس حلقات برنامج “كابيتانو مصر” البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كابيتانو مصر الحلقة السادسة

ودخل زيدان وسط أجواء مرحة في بداية الحلقة وسجل اللاعبين وطلب منهم أجزاء أهداف كثيرة قائلًا: “عاوز منكم أهداف كتير النهاردة.. شايف الحماس أوي".

وحل النجم الكوميدي سليمان عيد ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج كابيتانو مصر برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" البرنامج الأضخم في اكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبأجواء كوميدية دخل مرتديًا أزياء بابا نويل متخفيًا وعرفه الشباب من صوته ووضع سليمان عيد تشكيل منتخب الفنانين المهاريين في الكرة وهم الفنان أحمد السقا وعصام كاريكا ورامي إمام ورامز جلال وهو.

وحمل سليمان عيد مجموعة من الهداية لمن يجيب على أسئلته، وشجعهم على التفوق وأن يكونوا نجوم مصر خلال الفترة القادمة، وأكد أن كأس العالم شجع كل المصريين على التطلع لمنتخب عالمي.