الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بمعارض «أهلاً رمضان» بصورة ملحوظة

أهلاً رمضان
أهلاً رمضان

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه مع ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية، تسير مصر على قدم وساق لدعم المواطن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، ولهذا أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح معارض أهلاً رمضان بجميع المحافظات المصرية أول يناير بدلاً من اقتصارها على التواجد خلال شهر رمضان المبارك.

 معارض أهلاً رمضان

وأكد علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية وزير الصناعة، والغرف التجارية، لطرح السلع من خلال جميع المنافذ بجميع الوزارات المعنية والسلاسل التجارية.

الغرف التجارية

وأضاف في حديثه، أن الأسعار بمعارض أهلاً رمضان منخفضة بصورة كبيرة مقارنة بالأسعار في السوق الحر، مشيراً إلى أن هذه المعارض تلقت دعماً كبيراً من قبل بعض المنتجين من خلال أخذ الدولة السلع بأقل من سعر الجملة، معبراً: "الأرز يبدأ من 12 جنيهًا والفول البلدي 13 جنيهًا والمكرونة من 5 إلى 7 جنيهات والزيت من 28 إلى 32 جنيهًا والدقيق 15 جنيهًا والفراخ 35 جنيهًا".

علاء عز الغرف التجارية الحدث اليوم محمد موسى معارض اهلا رمضان

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وائل لطفي

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