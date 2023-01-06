من السبت إلى الخميس.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غد السبت وحتى الخميس الموافق 12 يناير، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستظل مستمرة غدًا السبت بنسبة لا تزيد عن 30% على الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والسواحل الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الأحد سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وتمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويستمر تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على مدن القناة والقاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بخريطة الأمطار المتوقعة على البلاد لمدة أسبوع

السبت 7 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسلة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على فترات متقطعة.

الأحد 8 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين 9 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 10 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 11 يناير 2023

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 12 يناير 2023