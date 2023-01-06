الرئيس السيسى مهنئاً الأقباط بعيد الميلاد: «سنة خير ومحبة علينا كلنا»

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري مسلميه وأقباطه بمولد السيد المسيح، وعيد الميلاد المجيد.

وقال، خلال كلمته في كاتدرائية المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كل سنة وإنتوا طيبين جميعًا وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا ويارب السنة دي تكون سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر لكن في العالم كله يارب السنة تكون خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا بحالها".

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، حسبما أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل في خبر عاجل.