أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

دقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لتعلن بدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ونشرت الشرطة بواباتها الإلكترونية في كافة الطرق المؤدية للكنيسة، وانتشرت عناصر الشرطة النسائية التي عملت على تفتيش النساء.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الجمعة السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتزينت الكنائس بأضواء عيد الميلاد، ووضعت في باحاتها الخارجية "ماكيت" لـ"مزود البقر" الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، إضافة إلى مجسمات وتماثيل تروى قصة الميلاد.

ويعد عيد الميلاد المجيد من الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ يصلي قداس عيد الميلاد المجيد بالقسم الفرايحي، ويبدأ قداس عيد الميلاد المجيد عقب دخول بطريرك الكنيسة، بتقديم البطريرك أو الأسقف الحمل "القربان" وبعدها تلاوة صلاة الشكر.