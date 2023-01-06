كلوب يكشف مدة غياب فان دايك ويؤكد مشاركة ليفربول بالأساسيين أمام ولفرهامبتون

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون غدًا السبت في دور الـ 64 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد يورجن كلوب أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من الشهر بسبب الإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ولفرهامبتون:"إصابة فيرجيل فان دايك هي ضربة كبيرة لنا، لم يشعر بها بشكل قوي، لقد قمت بإخراجه، في النهاية كان التشخيص قاسياً للغاية. سيغيب أسابيع - أكثر من شهر - آمل أن تمر الأيام سريعًا".

وأضاف:"لا يمكننا استخدامه على أرض الملعب لكننا سنستخدمه خارج الملعب بشخصيته، لديه إصابة عضلية، لا شيء مختلف لأقوله".

وعن كأس الاتحاد الإنجليزي، قال:" إذا لعبت ثلاث مباريات في أسبوع تقريبًا، فعليك التفكير في المداورة بين اللاعبين، لكننا لعبنا يوم الاثنين، لذا فأنه من الواضح بأننا سنلعب بأكبر قدر ممكن من الجودة واللاعبين الأقوى والأكثر خبرة، لن يكون هناك مداورة بسبب طبيعة المنافسة".

وعن احتمالية إعادة المباراة حال نهايتها بالتعادل، قال:"لا أحد يريد قتل الأندية الصغيرة ولكن يجب أن تكون هناك حلول أخرى بدلًا من ذلك الحل، لا يمكننا فرز جميع المشاكل من خلال لعب المزيد من المباريات، 90 دقيقة وركلات الترجيح سيكون أمرًا رائعًا، سأكون مع ذلك الحل".

وعن كودي جاكبو، قال:"كان كودي موجودًا لمدة يومين في تدريب كاملين ويسعدني مشاهدته لأكون صريحًا، في حالتنا ، من الجيد حقًا أن يكون لديك لاعب طبيعي جدًا في الكثير من الأشياء ويعرف مكان الهدف، من الواضح أنه مليء بالفرح ، ويستمتع بكل ثانية في الوقت الحالي".

وزاد:"إنه جيد في المساحات الصغيرة ، ويحب أن يُنهي من مسافة بعيدة ، إنه مهاجم جيد ومراوغ جيد. إنه لاعب كرة قدم جيد، مباراة الغد هي أول لحظة ممكنة حيث يمكنه اللعب ، لذلك قمنا بتسجيله مبكرًا. لهذا السبب أنا بخير تمامًا، إنه يبدو جيدًا ، يبدو لائقًا. أنا متفائل جدا حيال ذلك. هل هو لائق بنسبة 100٪؟ لا أعلم. كانت الجلستان اللتان خاضاهما مكثفتين بالنسبة له وهي أمور جديدة لها ، لذلك تشعر أنها أكثر من اللازم قليلاً".

وأكمل قائلًا:"لا أعتقد أنه من المفيد مقارنته بتأثير لويس دياز، لويس مميزًا حقًا، شخصية اللاعب مهمة جدا بالنسبة لي. أجرينا محادثة طويلة عبر الهاتف - أعتقد حقًا أن كودي شخص جيد جدًا جدًا. حياته المهنية حتى الآن تقول الكثير عنه. اللغة الإنجليزية المثالية له تجعل الأمور سهلة، ثم ترى الدفء من وجهه، لدينا معلومات من فان دايك، لم يكن لدينا شك، كانت هناك فرص أسهل للانضمام إلى ليفربول، فلا يمكننا ضمان دوري أبطال أوروبا العام المقبل، كان يعلم أننا سنكون في موقف صعب، لم يرد القفز في القطار، بل أراد دفعه وأنا أحب ذلك كثيرًا، هذا يساعد دائما.. ليفربول نادٍ كبير، نصف النادي داخليًا بالعائلة، لا ننسى الأشياء الشخصية - نغني عيد ميلاد سعيد للجميع ، ونمنح الناس الزهور في الوقت المناسب. الوضع صعب الآن لكننا سنعود إلى حيث كنا".

كما أكد كلوب عودة جوردان هندرسون للتواجد مع الفريق، بعد تعافيه من ارتجاج في المخ.

وعن الخط الهجومي للفريق:"لا يتعلق الأمر بعدم الرغبة بالنسبة للاعبين، في بعض الأحيان يحدث ذلك فقط، أن يتم إهدار الفرص، لا نعتقد أننا رائعون في الوقت الحالي، نحن نعلم أننا خسرنا في برينتفورد ونريد إظهار رد فعل. لدينا فرصة للقيام بذلك غدًا".

وعن خط الوسط:"إنها مشكلة عامة وليست مشكلة خط وسط، بداية من الدفاع إلى الهجوم، إذا كنت لا تدافع هناك ، فلن يكون هناك فرصة لخط الوسط. الملعب كبير جدا والفرق الأخرى جيدة جدا. لكننا نعرف ذلك منذ فترة طويلة، الأمر كله يتعلق بالتوازن ، وليس مجرد لاعب خط وسط واحد. الطريقة التي نريد الدفاع بها واضحة، تعمل معظم الوقت ولكن ليس دائمًا. لهذا السبب يعرف الجميع أن أليسون هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

واختتم قائلًا:" هل أنا سعيد تمامًا بالطريقة التي نلعب بها؟ لا - لكنها ليست مشكلة خط وسط، إنها مشكلة عامة، المباراة الماضية، كان يجب أن نكون متقدمين 2-0 قبل أن يصل برينتفورد إلى مرمى فريقنا، لقد كان بالضبط عكس ما أردناه".