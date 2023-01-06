إتمام صلح بين عائلتين بعد خلاف استمر 5 أشهر فى أسوان

شهدت مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، إتمام مراسم صلح بين عائلتي «آل قرتي» بقرية المنصورية بدراو، و"آل الجمال" بالمدينة، بعد خلاف استمر بينهم لمدة 5 أشهر كاملة.

وشهدت منطقة السوق وسط مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إقامة سرداق تجمع فيه المئات من الأهالي والعائلات والقيادات الشعبية، وقام أطراف العائلتين بالتعانق وسط الحضور القيادات التنفيذية والشعبية وتمت مراسم الصلح على أكمل وجه، وذلك بعد تدخل لجان الصلح وجهودهم الملموسة فى هذا الإطار.

وترجع التفاصيل إلى أنه في يوم 28 سبتمبر الماضي، لفظ بائع خضراوت أنفاسه الأخيرة، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين اثنين من الباعة الجائلين بسوق مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا من المستشفى التابع لدائرة المركز يفيد بوصول "موسى"، 45 سنة، جثة هامدة، أثناء تدخله لفض مشاجرة.

وانتقلت قوة من مباحث المركز للمستشفى، وبالفحص تبين أن مشاجرة وقعت بين اثنين من الباعة الجائلين فتدخل المجنى عليه لفض المشاجرة وانتهت بطعنة قاتلة للبائع الذي حاول فض المشاجرة.

وتمكنت قوة المباحث وقتها من القبض على القاتل بطريق الخطأ من عائلة "آل قرتي"، والطرف الثاني في المشاجرة.