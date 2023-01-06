الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نائب الإنجيلية: القيادة السياسية لديها إصرار على التغيير والتطوير

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

وجه الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلمة الشكر خلال عيد الميلاد المجيد 2023، قائلًا: “السيدات والسادة الحضور بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وهيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدَّم لكم جميعًا بخالص التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وأتقدم أيضًا بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم خدمة وطننا العزيز”. 

وتابع: “كما أهنئ الرئيس السيسي على نجاح مؤتمر المناخ العالمي COP27 الذي استضافته مصر العام الماضي، ونجحت في تنظيمه وإدارته نجاحًا مبهزا حظي بإشادات عالمية من المشاركين، وكان صورة مشرفة لبلادنا الغالية. وهو ما يؤكد سعي مصر الدؤوب في وضع البعد البيني كأساس من أساسات عملية التنمية المستدامة، إننا في كل عام، نحتفل بإنجازات مصرية جديدة، ونرى إصرارًا من القيادة السياسية على التغيير والتطوير، وطموحا في استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة، وندرك أن التحديات كثيرة وأن الطريق ليس سهلًا، لكننا نثق أن وجود الإرادة لدى قيادتنا وشعبنا قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات”.

وأضاف: “لنا احتفالنا بعيد الميلاد المجيد، واسمحوا لي بداية أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساع جادة في كما أشكر أيضًا الرئيس لتهنئته لنا وإيفاده عبد العزيز الشريف - أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد كما أشكر أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء الذي أناب عنه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة للتهنئة بالعيد والذي يحضر بصفته أيضًا المستشار الدكتور حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب الذي أناب عنه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب؛ لحضور الاحتفال الفريق أول  محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي هنأنا بالعيد وأناب عنه اللواء أكرم الجوهري للتهنئة بالعيد فضيله الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية”.

 

 

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