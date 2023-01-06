انتشال جثة شاب غريق فى ظروف غامضة من البحر اليوسفى بمغاغة

تمكن أهالي قرية أم البشت التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، من انتشال جثة شاب من البحر اليوسفي في ظروف غامضة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي قامت بنقل جثة الشاب الغريق لمشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتمكن أهالي قرية أم البشت التابعة للوحدة المحلية ببرطباط، في مركز مغاغة، من انتشال جثة محمد مصطفى محمد، 22 عاما، من البحر اليوسفي، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة.