رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

كما وجّّه الوزير بتكثيف الفرق الطبية من كل التخصصات في جميع أقسام المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل.

توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ

وأكد الدكتور أيمن عاشور، توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب توافر احتياطي من كافة فصائل الدم، والبلازما، بالإضافة إلى الأمصال الخاصة بعلاج جميع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، بلغ 120 مستشفى، بسعة 35825 سريرًا، وتتضمن 4830 سريرًا للعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المُبتسرين، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد من أهم مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.

تنسيق تام مع هيئة الإسعاف

وأكد عبدالغفار، التنسيق التام مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وكل الجهات المُقدمة للخدمات الطبية بالدولة.