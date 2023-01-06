الإفريقي التونسي يعلن كسب نزاعه ضد الزمالك في قضية «الجزيري»

كشف سليم بلونصام، محامي النادي الإفريقي التونسي، عن مفاجأة بشأن الشكوى التي قدمها النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن المطالبة بالحقوق الرياضية المتعلقة بانتقال سيف الدين الجزيري، إلى صفوف الزمالك.

وقال بلونصام، إن النادي الإفريقي كسب نزاعه ضد الزمالك بشأن منحة تضامن اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الحمد لله غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنصف النادي الإفريقي ضد الزمالك وتمكنه من نصيبه من صفقة إعارة وانتقال اللاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب».

الحمد للله غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنصف النادي الافريقي ضد الزمالك و تمكنه من نصيبه من صفقة إعارة و انتقال اللاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب #الزمالك #الافريقي — slim boulasnem (@slimboulasnem12) January 6, 2023



ومن جهته، كشف موقع (Foot24) التونسي، أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ألزمت الزمالك، بدفع مبلغ قيمته 838 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 100 ألف دينار تونسي، بعد شكاية رفعها سليم بولصنام، الممثل القانوني للنادي الإفريقي.

وكان سيف الدين الجزيري، قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق الناشئين بالنادي الإفريقي، ثم لعب مع الفريق الأول بالنادي، منذ عام 2011، ثم خاض بعدها تجارب أخرى قبل أن يعود إلى النادي الإفريقي عام 2017، لينتقل بعدها إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي طنطا.

وانضم الجزيري إلى صفوف المقاولون العرب، في يناير عام 2019 قادمًا من نادي الملعب القابسي.

وانضم المهاجم التونسي إلى الزمالك في يناير عام 2021 من المقاولون على سبيل الإعارة من المقاولون العرب، لمدة ستة أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء، قبل أن ينضم اللاعب إلى القلعة البيضاء، بشكل نهائي، في أكتوبر من العام ذاته.

وأشار الموقع التونسي إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم ضلل «فيفا» بعد أن قدم معلومات خاطئة تفيد بانتقال سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في صفقة انتقال حر، مضيفًا أن نادي المقاولون العرب قرر الاستغناء عن الجزيري إلى القلعة البيضاء مقابل مبلغ مالي.

وأوضح الموقع أن منحة التضامن هي نسبة 5% من صفقة انتقال اللاعب تدفع من فريقه الجديد إلى الفرق التي ساهمت في تكوينه قبل بلوغه سن الـ23 عاما، وهو ما ينطبق على موقف سيف الجزيري مع النادي الإفريقي.

