النائب إيهاب منصور في طلب إحاطة: أين حقوق العاملين على الصناديق الخاصة؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن هذا الأمر يعد استمرارًا لأخطاء مفترض أنه تم تداركها سابقًا حيث وصل تأخير الصرف في بعض الأحيان إلى 7 شهور، وهو أمر غير مقبول، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير المالية فى إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، ردًا على تساؤل النائب، بأنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدمًا لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وتعجب النائب من التأخير رغم وجود فائض في الصناديق والحسابات الخاصة حوالى 36 مليار جنيه، متسائلًا: «لماذا يتم تأخير صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة؟، وهل المفترض أن يلهث المواطن والنائب يوميًا بحثًا عن مستحقات المواطنين والتي هىةي في الأساس حقوق لا يجب أصلًا التعدي عليها؟».

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هذا الأمر مستمر من 5 سنوات وأنه يقوم بين الحين والاخر بعمل طلبات احاطة لصرف مستحقات العاملين وتقوم الوزارة بتحويل المستحقات ولكن متأخرة، موضحًا أنه قام السنوات الماضية من خلال طلبات الإحاطة التي تقدم بها بتحويل 165 مليون جنيه لدعم العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بالجيزة وطالب النائب باستدعاء الوزارتين لمساءلتهم على هذا التأخير.

وفي سياق آخر، كان رئيس الهيئة البرلمانية قد أعلن سابقًا رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لفكرة الصناديق الخاصة والتي بلغ عددها 7000صندوق خارج الموازنة العامة للدولة مما يضاعف من العجز ولا يحقق مبدأ وحدة الموازنة.