برلمانى: الرئيس السيسى وضع الصعيد فى دائرة الاهتمام والتنمية خلال 8 سنوات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه على مدار الـ8 سنوات الماضية، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظات الصعيد في دائرة الاهتمام والتنمية، ليسهم ذلك في تغير النظرة تجاه الإقليم بالتأكيد على أنه شريك رئيسي في مسيرة البناء وتحقيق التنمية، من خلال استغلال مقوماته، فيما يدر عوائد إيجابية لصالح أهالي الصعيد وأبنائه على رأسها توفير الآلاف من فرص العمل، بعدما غابت عنه أوجه التعمير لأعوام طويلة لتنتقل بعد ذلك لحالة من التنمية غير المسبوقة، وذلك من خلال مشروعات فى مختلف المجالات بما يعيد تشكيل المحافظة على الخريطة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جهود مبادرة حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى المحافظة، لا يمكن تغافلها بما يضمن إعادتها للشراكة في التنمية الاقتصادية ولا تكون تلك القرى مجتمعا مستهلكا بل مجتمع منتج ومسهم في انطلاقة اقتصادية جديدة للريف، حيث قامت المبادرة بإقامة أكثر من 10800 مشروع موزعة على 30 مركزًا قرويًا و181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجعا، وعلى رأسهم قرية أم دومة لتتحول إلى مدينة مصغرة حضرية وتنفيذ 128 مشروعًا فى القرية وتوابعها الثمانية، مشيرا إلى أن تناول الرئيس الإفطار مع أهالي قرية "أم دومة" يبعث بالكثير من الرسائل على رأسها مراعاة البعد الإنساني والتقرب لأهالي مصر والاستماع الدائم لهم، والتأكيد على أنه سيواصل العمل من أجل ضمان حياة لائقة بهم مهما كانت التحديات وأن المسيرة في الارتقاء بالريف المصري لم تنتهِ بعد.

وأوضح أن الاهتمام غير المسبوق بالصعيد، انعكس على خطة التنمية الاقتصادية للدولة، لتخصص استثمارات قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد، وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر 59.2% من هذه الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث، التي تأتي في قلب تلك المشروعات التنموية يستكمل من خلال مخطط الدولة لتوزيع التنمية على كافة محافظات مصر وضخ شرايين الحياة العصرية بها، والتي من المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 8 ملايين و200 ألف نسمة حتى عام 2050، كما أنها تعد منطقة سكنية متكاملة المرافق وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج يعد بمثابة هدية الرئيس لأهالي الصعيد بتكلفة إنشاء 1.1 مليار جنيه، بما تمثله من قيمة مضافة مهمة للقطاع الطبي.