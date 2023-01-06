الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتابع مع جهاز البيئة جهود تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود المكثفة التي تقوم بها الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة"، من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزراعة جانبي الطرق والشوارع المؤدية إليها والمحاور الرئيسية فضلًا عن تشجير المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات، وإنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

- تنفيذ المشروعات التنموية والمحافظة على زيادة الرقعة الخضراء

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانات في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لزيادة الرقعة الخضراء تماشيًا مع الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع البيئة والمخلفات الصلبة والزراعة للاستمرار في رفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات للقيام بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

الاحتباس الحرار الحفاظ على الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطرق الجديدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاور والطرق الجديدة الوحدات المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

شعبة المستوردين: إقامة 4 شوادر كبداية لمعارض «أهلا رمضان»

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لمتهم مذبحة الريف الأوروبي وقاتل صديقته الأجنبية

غرفة القاهرة تعتمد إقامة أكبر عدد من المعارض والمنافذ السلعية

ضبط 346 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالجيزة

رئيس مجلس الأمن الروسي يرد على الرفض الأوكراني للهدنة

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى