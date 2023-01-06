الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ذكرى ميلاده الـ127..

«هو صحيح الهوى غلاّب».. قصة لحن أنهى قطيعة زكريا أحمد وأم كلثوم

زكريا
زكريا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار زكريا أحمد الـ 127، والذي قدّم عشرات الأعمال الموسيقية المتناغمة مع كوكب الشرق أم كلثوم، وحقق شهرة واسعة في العصر الذهبي للموسيقى العربية.

بدأ الشيخ زكريا التلحين لأم كلثوم عام 1931 بأغنية «اللي حبك يا هناه» من تأليف أحمد رامي، وله سجل طويل من الأغنيات التي لحّنها لأم كلثوم بلغت حوالي 60 أغنية بعضها للسينما، وكان آخر ألحانه لها أغنيتها الشهيرة «هو صحيح الهوى غلاب» عام 1960.

نجاحاته مع أم كلثوم

ومن أشهر ما لحن لها أهل الهـوى، الآهـات، الأمـل، أنا في انتظارك، كل الأحبة اتنين، هو صحيح، غني لي شوي شوي، عن العشاق سألوني، الورد جميل، الليلة عيد (حبيبى يسعد أوقاته).

تميزت ألحان زكريا لأم كلثوم بطابع خاص جعلها تتميز عن ألحان غيره لها، وغير ألحان الأفلام فإن ما غنته له على المسرح في حفلاتها يعتبر من درر الموسيقى الشرقية.

أزماته مع أم كلثوم

ورغم إعجابه بصوت أم كلثوم وإعجابها هي الأخرى بألحانه لم تكن علاقتهما دائمًا على ما يرام، بل كان بينهما محاكم وقضايا في بعض الأحيان، ويذكر أن طلبت منه أم كلثوم لحنًا ذات مرة فطلب خمسة آلاف جنيه ثمنًا له وكانت أجور الألحان وقتئذ بالمئات وليس بالآلاف، وعندما رفضت أم كلثوم طلبه تقاطعا لسنوات، لكنهما عادا واصطلحا ولحن لها عام 1960 "هو صحيح الهوى غلاّب" من كلمات بيرم التونسي قبل وفاتهما بعام واحد.

أهم ألحانه لأم كلثوم

عام 1931 اللى حبك يا هناه ، هوه ده يخلص من الله، جمالك ربنا يزيده ، يا قلبي كان مالك.

عام 1932 امتى الهوى، العزول فايق ورايق.

عام 1934 شجاني نوحي.

عام 1935 آه يا سلام.

عام 1936 يا ليل نجومك ، مين اللي قال 

عام 1938 عادت ليالي الهنا

عام 1940 بكرة السفر 

عام 1942 القطن فتح 

عام 1943 أنا في انتظارك 

عام 1944 أهل الهوى

عام 1945 عن العشاق

عام 1946 الأمـــل ، حبيب قلبي وافاني

عام 1947 جمال الدنيا (طقطوقة / شورى)، نصرة قوية ، الورد جميل

عام 1960 هوه صحيح الهوى غلاب 

بيرم التونسي ذكرى ميلاد زكريا أحمد زكريا زكرى كوكب الشرق ام كلثوم كوكب الشرق

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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