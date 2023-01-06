الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن التحول الرقمي بقرى حياة كريمة: سهل علينا استخراج الأوراق الرسمية

شيماء محمد
شيماء محمد

قالت  شيماء محمد أحد سكان قرية وادي خريط التابعة لمحافظة أسوان، لـ" الدستور" إنه في الماضي كان السكان يذهبون لمسافات طويلة لاستخراج الأوراق الرسمية بسبب عدم توافر مركز خدمات داخل القرية، وكان ذلك عبئا كبيرا على جميع السكان بسبب الأموال التي ينفقونها والمسافات التي يسلكونها والمجهود المبذول لاستخراج الأوراق الرسمية، وذكرت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت بإنشاء مجمع خدمات لخدمة جميع الأهالي داخل القرية والقرى المجاورة، ووفرت على السكان الكثير من الجهد والوقت فى استخراج الأوراق الرسمية.

وأضافت أن المبادرة حاولت أن توفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وذلك من خلال افتتاح مركز للتحول الرقمي، حيث أصبح الأهالي يستطيعون استخراج الأوراق الرسمية بطريقة سهلة وبسيطة وهم في منازلهم بدون أن يبذلوا اي مجهود في المسافات الطويلة أو يهدرون وقتًا، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع سكان القرية بعدما عانوا كثيرا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم، وأوضحت أن المبادرة جاءت وأزالت كل أضرار الماضي بعدما قامت بتطوير كافة الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين داخل القرية بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

 واختتمت حديثها شاكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير من الخدمات لجميع سكان الريف، كما وجهت الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة الرئاسية عن الجهد المبذول في تقديم أفضل الخدمات في كافة المجالات لينعم الأهالي بحياة يستحقونها خالية من الخوف والتوتر.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة » قامت بتنظيم جلسات وندوات توعوية للارتقاء بمستوى الثقافي والتربوي لسكان القرى النائية، كما تقوم المبادرة بالتطوير الإلكتروني داخل بعض قرى الجمهورية ، وجاء ذلك من خلال فتح مراكز للتحول الرقمي، حيث زار في الأيام الماضية وزير التنمية المحلية محافظة أسوان وقام بافتتاح مركز خدمات مصر، والذي يهدف لإنشاء مجمعات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

افتتاح مركز خدمات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة النحول الرقمي إنشاء مجمع خدمات

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وائل لطفي

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