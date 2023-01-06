يوم الملوك الثلاثة.. كيف يحتفل العالم بعيد الغطاس؟

من أهم الاحتفالات في شهر يناير للطوائف المسيحية هو عيد الغطاس، ففيه يتم تكريم قوة يسوع، ويحتفل المصريين العالم بعدة تقاليد مختلفة.

يتم الاحتفال بعيد الغطاس بشكل أساسي من قبل المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والأنجليكان، لهذا السبب لا يفهم الكثير من الناس المغزى الروحي وراء هذا العيد، وهو أحد أعياد الكنيسة المسيحية الأولى.

بشكل عام يحتفل المسيحيون بمعمودية يسوع في يوم عيد الغطاس تقديراً لظهوره على أنه ابن الله للعالم.

في البداية يمكنك أن تعرف أن عيد الغطاس المعروف أيضًا باسم "يوم الملوك الثلاثة" و "اليوم الثاني عشر" هو عيد مسيحي يتم الاحتفال به في 6 يناير، ويصادف اليوم الثاني عشر بعد عيد الميلاد ويشير بعض الطوائف إلى انتهاء موسم الكريسماس.

فعلى الرغم من ممارسة العديد من العادات الثقافية والطائفية المختلفة، لكن كقاعدة عامة يحتفل العيد بظهور الله للعالم على شكل جسد بشري من خلال يسوع المسيح ابنه.

أصول عيد الغطاس

نشأ عيد الغطاس في الشرق في المسيحية الشرقية، حيث يؤكد عيد الغطاس على معمودية يسوع على يد يوحنا، حيث يظهر المسيح نفسه للعالم باعتباره ابن الله.

في عيد الغطاس تحيي بعض الطوائف ذكرى معجزة يسوع الأولى بتحويل الماء إلى خمر في حفل الزفاف في قانا، مما يدل على ظهور ألوهية المسيح وقوته الإلهية أيضًا، حيث يعلن عيد الغطاس للعالم ولادة طفل، ينمو هذا الرضيع إلى سن الرشد ويموت مثل الحمل القرباني.

هناك العديد من الاحتفالات بعيد الغطاس مثل "بركة الماء" و"الغوص من أجل الصليب"، وهي عبارة عن تقاليد قديمة في مجتمعات الروم الأرثوذكس.

يستعد ملايين المواطنين المسيحيين في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس خلال شهر يناير الجارى، وإرسال التهانى لبعضهم البعض، وأيضا تناول القصب لتقوية العصب، واليوسفى والقلقاس، كرمز للمعمودية، وتلاوة الصلوات التى ترتبط بعيد الغطاس سنوياً.

كما يرتبط الاحتفال بعيد الغطاس في شهر يناير بعدة طقوس دينية معتادة فى الكنيسة، من جميع الكبار والأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

اليوم في أوروبا تكون احتفالات عيد الغطاس في بعض الأحيان بنفس أهمية عيد الميلاد، حيث يتبادل المحتفلون الهدايا في عيد الغطاس بدلاً من عيد الميلاد أو في كلا الإجازات.