أخبار فاتتك| هاجر أحمد تفجر مفاجأة وموعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

هاجر أحمد: خبيت أدوارى الأولى عن أهلي وكنت برمي هدومي من البلكونة

قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها قدمت في بداية حياتها في فنون مسرحية ولكنها لم تقبل مما اضطرها لدخول آداب علم نفس.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023، تعد من المباريات التي تحوز على اهتمام الملايين من جمهور قطبي الكرة المصرية.

وتتميز مباريات القمة بالمنافسة الشرسة والندية بين الفريقين، لذا يقدم لكم «الدستور» تفاصيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

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المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي يصف الرئيس الأمريكي بـ«مجرم حرب»

دع المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي» الأمريكية، الديمقراطي جيفري يانج، إلى طرد جميع مجرمي الحرب من الرئاسة.

قال السياسي الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي»، الديمقراطي جيفري يانج، إن الشيء الرئيسي.

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أعضاء مجلس الأمن يشددون على الحفاظ على الوضع القائم للأقصى

عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى بالقدس، بعد أيام من اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المكان لفترة وجيزة.

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أحمد آدم: تجربة «مسرح مصر» أخرجت نجوم

أكد النجم أحمد آدم، أن تجربة أشرف عبدالباقي في “مسرح مصر” جيدة، ولكن ما يقدمه كان اسكتشات وليس مسرح ثم عدل النظام وتحولت إلى مسرح بها ولها بداية وقصة ونهاية، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج شباب جديد وأصبحوا نجوم والمهم الاستمرارية.

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