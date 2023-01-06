الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكى يصف الرئيس الأمريكى بـ«مجرم حرب»

بايدن
بايدن

دع المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي» الأمريكية، الديمقراطي جيفري يانج، إلى طرد جميع مجرمي الحرب من الرئاسة

 

قال السياسي الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي»، الديمقراطي جيفري يانج، إن الشيء الرئيسي الذي تحتاج إلى معرفته عن الرئيس جو بايدن هو أنه مجرم حرب، وفقا  لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية الروسية.

 

وأوضح يانج، إن بايدن قاتل ومجرم حرب، مضيفا عبر «تويتر»، إنه لا يهمه إذا كان يعاني من الخرف أو يلقي خطبًا مثل باراك أوباما، مجرم آخر.

 

دعا المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي»، إلى طرد جميع مجرمي الحرب من الرئاسة «البيت الأبيض». 

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