هاجر أحمد: خبيت أدوارى الأولى عن أهلى وكنت برمى هدومى من البلكونة

قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها قدمت في بداية حياتها في فنون مسرحية ولكنها لم تقبل مما اضطرها لدخول آداب علم نفس.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، أنها بعد السنة الأولى بالجامعة تقدمت مرة أخرى لمعهد سينما وفنون مسرحية وتم قبولها في الأخيرة.

سبب إلقائها لملابسها من شرفة المنزل

وكشفت عن سبب إلقائها ملابس أدوارها الفنية من شرفة منزلها في بداية حياتها الفنية، مؤكدة أنها في السنة الأولى لفنون مسرحية شاركت في عدد من الأوار البسيطة دون علم أهلها، مضيفة: “يوم التصوير كنت برمي هدوم التصوير من البلكونة”، وذلك حتى لا يسألها أحد عن سبب حملها لحقيبة سفر.

وأضافت، أن أول عمل شاركت فيه كان مسلسل "الشحرورة"، عام 2009، وقدمت فيه دور الفنانة ميرفت امين وهي صغيرة وكل الدور عبارة عن جملة واحدة قالت فيها: "ازي حضرتك عاملة إيه مبسوطة أوي إني شوفتك"، مشيرة إلى أنها "اتلخبطت"، ووقتها المخرج غضب منها مؤكدة ان أجرها عن هذا الدور كان 300 جنيه ووقتها سعدت بهم كثيرًا.

واوضحت أنها في المنزل كانت حريصة على عدم معرفة أهلها بأنها تمثل وكانت تأخذ حذرها وقت عرض الاعمال التي شاركت فيها.