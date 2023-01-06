أحمد آدم: تجربة أشرف عبدالباقى فى «مسرح مصر» أخرجت نجوم

أكد النجم أحمد آدم، أن تجربة أشرف عبدالباقي في “مسرح مصر” جيدة، ولكن ما يقدمه كان اسكتشات وليس مسرح ثم عدل النظام وتحولت إلى مسرح بها ولها بداية وقصة ونهاية، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج شباب جديد وأصبحوا نجوم والمهم الاستمرارية.

أزمة المسرح ستظل موجودة

وأشارأحمد آدم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، إلى أن أزمة المسرح ستظل موجودة طالما الدولة لا تدعم المسرح، قائلا: "أزمة المسرح ستظل موجودة طول ما الدولة أيديها بره المسرح، والقطاع الخاص مش عايز حاجة من الدولة إلا أنها تخفض الخدمات".

وتابع: "الدولة لازم ترخص التكاليف لأنه في حال عدم ترخيص الضرائب والرسومات وما إلى آخره ده سينعكس على ثمن التذكرة، وكمان مفيش دعاية وإعلانات للمسرح في مصر زي زمان".