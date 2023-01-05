الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023، تعد من المباريات التي تحوز على اهتمام الملايين من جمهور قطبي الكرة المصرية.

وتتميز مباريات القمة بالمنافسة الشرسة والندية بين الفريقين، لذا يقدم لكم «الدستور» تفاصيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحجز قطبي الكرة المصرية موعدًا مع الإثاره والمتعة ضمن ختام الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، إذ يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء القمة بين فريق نادي الزمالك والنادي الأهلي يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويذاع لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي  “2022-2023” على قناة أون تايم سبورت بشكل حصري كما سيتم تحليل أداء اللاعبين الفني والقرارات التحكيمية عبر الاستوديو التحليلي للقناة ويمكنكم متابعة ذلك عبر الترددات التالية:

  •  التردد : 10853
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الاستقطاب: أفقي

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

  • التردد: 11861
  • القمر الصناعي: عرب سات
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الاستقطاب: أفقي

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ويتصدر نادي الاهلي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد نقاط 30 نقطة بعد أن حقق فوزه اليوم في  المباراة التي جمعته بمنافسه فريق نادي إنبي ويكون الفوز التاسع للنادي الأهلي خلال مشواره في الدوري هذا الموسم من 12 مباراة خاضها وتعادل في ثلاث مباريات.

ويحل نادي الزمالك في وصافة الدوري الممتاز برصيد نقاط 25 نقطة بعد تعادله في مباراة اليوم أمام فريق الداخلية. 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الزمالك يفلت من الهزيمة بالتعادل أمام الداخلية

نتائج المواجهات الأخيرة بين الأهلي والزمالك

وفي آخر خمس مواجهات بين النادي الاهلي والزمالك في جميع البطولات حقق نادي الأهلي الفوز في مباراتين بينما فاز الزمالك في مباراة وتعادلا في مباراتين وكانت النتائج على النحو التالي..

  • الزمالك  0 - 2 الأهلي 

كأس السوبر 

  • الأهلي  1 - 2 الزمالك 

كأس مصر

  • الأهلي  2 - 2 الزمالك

الدوري  2022

  • الزمالك  3 - 5 الأهلي

الدوري  2022

  •  الأهلي  1 - 1 الزمالك 

الدوري  2021.

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وائل لطفي

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