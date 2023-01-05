الزمالك يفلت من الهزيمة بالتعادل أمام الداخلية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم سمير فكري لصالح الداخلية في الدقيقة 25 وأدرك محمد عبد الغني التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 95.

ارتفع رصيد الزمالك عند 25 نقطة في المركز الثاني كما رفع فريق الداخلية رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي للغاية على أمل تسجيل هدف التقدم في شباك الداخلية.

في الدقيقة 7، تصويبة من زيزو من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 14 أهدر الزمالك هدف التقدم بعدما سدد المثلوثي الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها المدافع أحمد الأمور من على خط المرمى.

مؤمن عاطف سدد الكرة من داخل منطق الجزاء وارتدت من جسد محمد عواد ووصلت لعيسى عبد الله الذي حول الكرة برأسية قوية في اتجاة المرمى وتصدى لها محمد عبد الغني قبل دخولها في المرمى.

في الدقيقة 25 هدف ملغي لفريق الداخلية بداعي وجود تسلل على اللاعب رشيد أحمد.

قبل العودة إلى تقنية الفيديو التي احتسبت الهدف، بعدما أرسل أحمد سيد عبد النبي تمريرة بينية من منتصف الملعب جهة اليمين وصلت للاعب سمير فكري داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس عواد لداخل الشباك.

رشيد أحمد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها إمام عاشور ثم أمسك بها عواد.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة بحثاً عن تسجيل هدف التعادل أمام الداخلية.

في الدقيقة 54 زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وشتتها عبد العزيز السيد قبل دخولها لمنطقة الجزاء.

سمير فكري أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها عواد.

في الدقيقة 59 زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء ومرت من أمام سامسون أكينيولا لخارج الملعب.

في الدقيقة 72 مصطفى شلبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومرت من أمام سامسون أكينيولا وسيطر عليها الدفاع.

زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها سيف الدين الجزيري برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 82 سيف فاروق جعفر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها رضا السيد بثبات.

في الدقيقة 84 زيزو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها سيف الدين الجزيري برأسية وتصدى لها الحارس رضا السيد.

الزمالك عاد وأهدر فرصة جديدة بعدما أرسل زظيزو تمريرة عرضية من جهة اليسار مرت بشكل غريب من أمام سامسون وسيف الدين الجزيري لخارج الملعب.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع عن طريق محمد عبد الغني من ضربة رأسية.