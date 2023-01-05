هاجر أحمد تكشف سبب تغيير اسم ابنتها من إيزابيلا لغالية

كشفت الفنانة هاجر أحمد، سبب تغيير اسم ابنتها من "إيزابيلا" إلى "غالية"، وسبب اختيارها الاسم الأول في البداية.

المسرح الإسباني وعلاقته باسم ابنتها

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، إنها قدمت خلال المعهد مسرح إسباني لشخصية إيزابيلا، وكانت تحبها جدًا ولهذا قررت أن تسمي ابنتها بهذا الاسم ولكن زوجها قال لها: "إيزابيلا إيه اللي عايزة تسميها".

وأكدت أن زوجها قام بتغيير اسم ابنتها يوم تسجيلها في السجل المدني وقال لها: "إيه رأيك في اسم غالية"، فأعجبت به وتم إطلاقه عليها.

وأشارت إلى أنها كل شهر تقيم عيد ميلاد لطفلتها التي تبلغ 7 أشهر من عمرها، وذلك لأنها تعتبرها إنجازا كبيرا في حياتها، مؤكدة أن والدها يهتم جدًا بها وقبل تسجيلها للحلقة كان يقول لها: "البنت خلي بالك منها وإوعي البرد"، وذلك لأنها اصطحبتها معها في كواليس تصوير الحلقة.