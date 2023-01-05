الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن استعارة دالى بليند حتى نهاية الموسم

دالي بليند
دالي بليند

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الهولندي دالي بليند، لاعب فريق آياكس أمستردام الهولندي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

دالي بليند يلعب ضمن صفوف فريق آياكس أمستردام الهولندي منذ عودته من فريق مانشستر يونايتد في 2018 عقب رحيله عن فريق مانشستر يونايتد بعد 4 سنوات قضاها ضمن صفوف النادي الإنجليزي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله انضمام دالي بليند لصفوف الفريق لمدة 6 أشهر.

وتأتي صفقة التعاقد مع دالي بليند لتعويض غياب لوكاس هيرنانديز، ظهير الفريق البافاري، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال دالي بليند في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لا أستطيع الانتظار حتى المشاركة مع الفريق، ينتظرنا الجزء الأكثر أهمية من الموسم، والذي يتعلق بتحقيق البطولات".

وأضاف: "نادٍ مثل بايرن ميونخ بإمكانه الفوز بكل الألقاب، التعطش للبطولات هنا في النادي كان عاملًا مهمًا في اتخاذي القرار".

ومن جانبه علق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي: "نحن سعداء بالتعاقد مع دالي، إنه لاعب متعدد الجوانب وبإمكانه اللعب على الظهير الأيسر بالإضافة إلى قلب الدفاع، ولديه خبرة دولية وقدرات قيادية، وأنا واثق أنه سيساعدنا".

دالي بليند بدأ مسيرته في ناشئي نادي آياكس وتم تصعيده لفريق 17 عامًا ثم 19 و21 عامًا قبل الصعود للفريق الأول في شتاء عام 2009.

وانتقل لفريق جرونيجين على سبيل الإعارة في شتاء عام 2010، ثم عاد للنادي في نهاية الموسم ليقضي 4 سنوات قبل أن ينضم لفريق مانشستر يونايتد ويعود لآياكس بعد 4 سنوات أخرى.

صاحب الـ32 عامًا، لعب 500 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، سجل 19 هدفًا، وصنع 32 لزملائه في الفرق التي مثلها.

بايرن ميونخ دالي بليند أياكس أمستردام فترة الانتقالات الشتوية لوكاس هيرنانديز

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