روسيا تتهم الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب الأوكرانية

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الخميس، واشنطن بعدم الرغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو قبل أكثر من 10 أشهر، بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بناقلات جند مدرعة.

وقال أنتونوف في واشنطن، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الحكومية، إن جميع التحركات الأمريكية الأخيرة "تظهر بشكل مباشر أن واشنطن ليست لديها رغبة في حل سياسي في أوكرانيا".

وأضاف السفير الروسي: "ينبغي ألا يكون هناك أدنى شك لأي أحد بشأن من هو المسؤول عن إطالة أمد الصراع الأخير".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا تزويد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة، وهي أول مركبات قتال مشاة ذات تصميم غربي ستتسلمها كييف.

كما يأتي بعد قرار فرنسي بتوريد مركبات استطلاع لكييف وصفت بـ"الدبابات الخفيفة" في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال أنتونوف، إن الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تفتقر إلى "الطبيعة الدفاعية" كما تدعي الدول الغربية.

وأضاف السفير الروسي، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية للمشاة يعد تأكيدا على أن "الولايات المتحدة لن تستمع إلى الدعوات المتكررة من الجانب الروسي لأخذ التداعيات المحتملة لمثل هذا المسار الخطير لواشنطن في الاعتبار".

وقف روسي لإطلاق النار

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه الخميس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من ظهر يوم الجمعة وحتى فجر الأحد بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، في هدنة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب قبل حوالى عام لكنّ كييف اعتبرتها ضرباً من "النفاق" ومحاولة لكسب الوقت.

وقال بوتين بحسب بيان للكرملين إنّه "استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجّه إلى وزير الدفاع الروسي ببدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 في السادس من هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من يناير".

ودعا بوتين القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، "حضور قداديس ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح".

وسيكون وقف إطلاق النار هذا أول هدنة ذات طابع عام منذ بدء الحرب، إذ لم تبرم في السابق سوى اتفاقات محلية مثلا لإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول (جنوب شرق أوكرانيا) في أبريل.

متنفّس

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بوتين يسعى من خلال إعلان هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى "متنفّس".

وسخر بايدن من نظيره الروسي إنّ بوتين "كان مستعدّا لقصف مستشفيات وروضات وكنائس... في الخامس والعشرين من ديسمبر وليلة رأس السنة".

من جهته، ندّد الرئيس الأوكراني بقرار بوتين وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، إذ رأى فيه "حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب رجال من مواقعنا، على أقلّ تقدير"، مضيفاً "ما الحصيلة؟.. مزيد من القتلى".