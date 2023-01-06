الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 22 محلا و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق في المحلة الكبرى

تشميع
تشميع

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم  تشميع وغلق 22 محلا و19 ورشة ، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 24 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "الجرواني"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

وفى سياق متصل كان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تفقد  عدد من الشوارع التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود ، وذلك من خلال جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب.

بدأت الجولة بتفقد منطقة منشية عبد المنعم رياض بحي ثاني المحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، تمهيد 28 شارع فرعي ، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تفقد رحمي خلال الجولة شوارع (جمال عبد الناصر، سكة قطور، سكة دمرو، ميدان الزراعة)، إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 متر على ثلاث مراحل.

وفي مركز المحلة تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة، حيث تم إقامة سور جديد للمصنع ودهانه وإنارته بجانب تطوير مبنى العمال والمبنى الإداري ،إقامة مظلتين للمتولد اليومي وأخرى للمعدات وورشة ميكانيكية للمعدات ، صب الأرضيات ، تطوير الميزان ورفع قدرته الكهربائية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.

غلق22 محل و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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