قبل نشر المذكرات.. الجارديان تكشف عن شجار بين الأمير هارى وشقيقه وليام

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية بعض تفاصيل مذكرات الأمير البريطاني هاري والتي بدأ بيعها في إسبانيا قبل الموعد المقرر لطرحها بأيام، أن شقيقه الأكبر ووريث العرش الأمير وليام طرحه أرضا أثناء شجار بينهما عام 2019 حول ميجان ميركل، زوجة هاري الأميريكية.

كما يحكي هاري (38 عاما) في كتابه "سبير" (الاحتياطي)، كيف توسل هو وشقيقه وليام (40 عاما)، ابنا الملك تشارلز، إلى والدهم كيلا يتزوج كاميلا زوجته الثانية، وأنه تعاطى الكوكايين في سن المراهقة.

وكان من المقرر طرح كتاب هاري في الأسواق في العاشر من يناير، لكن صحيفة "الجارديان" نشرت مقتطفات مسربة الليلة الماضية وتمكنت رويترز ووسائل إعلام أخرى من الحصول على نسخ منه باللغة الإسبانية بعد طرحه مبكرا في إسبانيا.

وظهرت بعض تفاصيل الكتاب أيضا في مقطع بثته قناة (آي.تي.في) من مقابلة مع هاري ستُذاع لاحقا قال فيها إنه لا يستطيع التعهد بحضور تتويج والده في مايو.

كما تُقدم مذكرات هاري وصفا شخصيا للصعوبات التي واجهها في التعامل مع وفاة والدته الأميرة ديانا والفترة التي قضاها في الجيش، عندما قال إنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء الخدمة في أفغانستان، وأيضا خلافاته مع الصحافة.

ولكن أبرز ما كشفت عنه يتعلق بالعلاقة مع عائلته، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على العائلة المالكة البريطانية منذ تنحيه وميغان عن مهامهما الرسمية في عام 2020 للانتقال إلى كاليفورنيا وبدء حياة جديدة.

وكما هو معتاد بالنسبة للعائلة المالكة، أحجم المتحدثون باسم الملك تشارلز والأمير وليام عن التعليق.

كتب هاري إن شجار عام 2019 حدث في منزله بلندن بعدما وصف شقيقه وليام ميغان بأنها "شديدة المراس" و"وقحة" و"صفيقة"، وكتب عن الواقعة قائلا: "أمسك بتلابيبي ومزق قلادتي وطرحني أرضا".



تابع يقول: "سقطت على صحن طعام الكلب الذي تكسر تحت ظهري وتسبب في جرحي، وظللت مستلقيا هناك للحظة مذهولا ثم نهضت وقلت له أن يخرج من هنا".



كتب هاري أن وليام استفزه بعد ذلك لكي يرد له الضربة، لكنه رفض ثم عاد وليام بعد ذلك "وبدا عليه الأسف واعتذر" وطلب منه عدم إخبار ميغان بأنه "هاجمه".



كان الأميران وليام وهاري يعتبران مقربين للغاية بعد وفاة والدتهما ديانا في باريس في حادث سير في 1997، لكن نشب الشقاق بين الشقيقين منذ أن تزوج هاري من ميجان، الممثلة السابقة، عام 2018، ثم تخلى الزوجان عن واجباتهما الملكية.