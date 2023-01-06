الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن «معلم أيمن»

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المتطرف "معلم أيمن" في أي دولة أو أي شخص ممن ارتكب أو ساعد أو حرض على ارتكاب الهجوم الإرهابي الذي حدث في نفس التوقيت عام 2020 على أفراد أمريكيين وكينيين في مطار ماندا باي في كينيا في عام 2020.

 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني- أن "معلم أيمن" هو قائد "جيش أيمن"، وهي وحدة تابعة لـ"حركة الشباب" تنفذ هجمات وعمليات إرهابية في كينيا والصومال، وكان "معلم أيمن" مسؤولاً عن التحضير لهجوم يناير 2020، وفي نوفمبر من نفس العام، صنفت وزارة الخارجية "معلم أيمن" على أنه إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة.

 

وفي هذا الهجوم، قتل إرهابيو "حركة الشباب" جنديًا أمريكيًا واثنين من متعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية، وأصابوا اثنين آخرين من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاولا ثالثا في وزارة الدفاع، وفي مقطع فيديو نشرته "حركة الشباب" لاحقًا، أعلن متحدث باسم الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

ويعد مطار ماندا باي جزءا من قاعدة عسكرية لقوات الدفاع الكينية تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية لتوفير التدريب ودعم مكافحة الإرهاب لشركاء شرق إفريقيا، والاستجابة للأزمات، وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

 

وتعتبر "حركة الشباب" -التي تتخذ من شرق إفريقيا مقراً لها- واحدة من أخطر الجماعات التابعة لـ"تنظيم القاعدة"، وهي مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية في كينيا والصومال والدول المجاورة التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، وتواصل المجموعة الإرهابية التخطيط والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة وشركائها الأجانب -على حد قول البيان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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