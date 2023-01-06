عماد الدين حسين: الدولة مهتمة بصورة غير مسبوقة بمحافظات الصعيد

قال عماد حسين الدين، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بصورة غير مسبوقة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تطوير في محافظة بعينها بالصعيد يعم خيرها على باقي المحافظات.

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن هناك إرادة سياسية من الدولة بتطوير البنية التحتية بالصعيد من شبكة صرف صحي وطرق وكباري وغيره من المشروعات.

وأضاف في حديثه، أن مصر لم ولن تتقدم بشكل فعلي إلا بأيدي رجال التصنيع، اللذين يحرصون على الإنتاج المستمر حتى يعم الرخاء على الدولة المصرية.