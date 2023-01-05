الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيان من المنظمة المصرية للمنشطات بشأن مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والداخلية

الزمالك والداخلية
الزمالك والداخلية

تواجدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع الداخلية، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقام ضباط الكشف عن المنشطات الذين تواجدوا في المباراتين بسحب العينات من اللاعبين بطريقة عشوائية حسب الآلية المحددة؛ طبقا للكود الدولي الذي حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تؤديه المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث يتواجد ضباط الكشف عن المنشطات بشكل مستمر في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم دون الإعلان المسبق عن المباريات التي يتم تغطيتها، وذلك حفاظا على السرية المطلوبة في هذا الشأن.

وقالت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة حريصة على أداء دورها للتأكد من ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، وتتواجد المنظمة في المباريات والمنافسات التي تقام على ارض مصر في الرياضات المختلفة وليس كرة القدم فقط.

وأوضحت أن سحب العينات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم يكون بشكل عشوائي عن طريق أرقام اللاعبين دون معرفة مسبقة باللاعب الذي سيقع عليه الاختيار؛ لإجراء تحليل الكشف عن المنشطات بعد نهاية المباراة.

وأكدت أن الإجراءات المتبعة تخضع للكود الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بداية من ترتيبات ما قبل سحب العينة وأثنائها وبعدها وصولا إلى ظهور نتيجة العينات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

الاهلى الزمالك انبى الداخلية الدورى المصرى

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