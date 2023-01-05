حفل توقيع ديوان عزاء على مسرح كوميدي بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وبحضور ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية، ثاني حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي عن محافظة القليوبية، والذي استضافتها مكتبة مصر العامة ببنها، لديوان "عزاء على مسرح كوميدي" للشاعر مجدي أبوالخير

يأتي الديوان في ست وسبعون صفحة متضمنا ثلاثون قصيدة ومنها "مجرد حلم، شيخ الطريقة، ما بين لفة ولفة، أعمل ايه، رسالة نصها مفقود، فطام، تحذير مهم، ممكن سؤال"، أدار اللقاء الشاعر والناقد محمد علي عزب، وناقشته الدكتورة إكرام عمارة، والتي تحدثت فيه عن شعر العامية ومراحل تطوره وأنواعه، ثم تطرقت للحديث عن الديوان وعنوانه واللغة الشعرية عند أبوالخير، كما قدم عزب دراسة نقدية حول الديوان وأسلوب أبوالخير في الكتابة، أعقبها قراءة لعدد من قصائد الديوان، ثم مداخلات نقدية للسادة الأدباء الحضور، ولمدير عام الفرع، وعلى هامش الحفل قُدمت مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية بقيادة المايسترو أحمد يسري.