محمد عصمت: نفسى أبقى زى محمد صلاح وأفوز فى «كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

حل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وخلال الحلقة قال محمد عصمت، أحد نجوم المسابقة: "الكورة حياة غير الحياة الافتراضية العادية الكورة معطلتنيش في التفوق العلمي والزرع في الأرض وكنت بشتغل في جمع الرمان، نفسي أبقى لاعب كبير زي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وأفرح بلدي ووالدي وبيتي من صغري عندي هدف وحلم أفوز بمسابقة كابيتانو مصر".