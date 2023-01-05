«المتحدة ووزارة الثقافة».. قصة استعادة روح السينما المصرية عبر سينما الشعب

جاء بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الثقافة المصرية ممثلة في هيئة قصور الثقافة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص مشروع سينما الشعب، بمثابة استعادة روح السينما المصرية مرة أخرى.. "الدستور" رصدت تطورات وحصاد البروتوكول في التقرير التالي:

تضمن البروتوكول الذي عقد بين وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة على عرض أفلام الشركة المتحدة فى قصور الثقافة بمحافظات مصر على أن تعرض أفلام الشركة المتحدة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ بهدف إتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.

سينما الشعب

قد حرصت وزارة الثقافة على العمل للوصول للمناطق التي حرمت لسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي؛ لذا أطلقت الوزارة مشروع "سينما الشعب" وقد بدأت المرحلة الأولى منه بافتتاح خمسة دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

وتتولى الشركة المتحدة مسؤولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن، وأن تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به.

وبلغ إجمالي عدد المواقع المًنفذ بها المشروع 16 موقعًا بمختلف المحافظات، هي (قصر السينما بالقاهرة - قصر ثقافة أسيوط - قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة- مسرح 23 يوليو بالمحلة الغربية- قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء- المركز الثقافي بطنطا الغربية- المركز الثقافي بكفر الشيخ- سينما هيبس بالخارجة الوادي الجديد- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة- قصر ثقافة الإسماعيلية- قصر ثقافة السويس- قصر الزقازيق بالشرقية- سينما الشعب بشبين الكوم- سينما السادات في المنوفية- سينما قصر ثقافة قنا- قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية)، والتي تعرض أفلامًا تجارية بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التى تنتجها وزارة الثقافة.

مشروع السينما بالجامعات

إلى جانب ذلك جاءت مبادرة "مشروع السينما بالجامعات" والذي ينطلق خلال شهري يناير الجاري وفبراير المُقبل، ‏بأربع جامعات مصرية هي عين شمس وبني سويف وأسيوط وحلوان، وذلك بالتعاون والتنسيق ‏مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،‎‏ حيث تنظم الإدارة العامة ‏للثقافة ‏السينمائية، ‏مجموعة من المحاضرات النوعية ‏المُتخصصة لصقل قدرات الطلبة المنضمين للمشروع في المجالات السينمائية المتعددة، منها "السيناريو والإخراج‎ ‎والمونتاج‎‎‏ والديكور والتصوير وهندسة ‏الصوت و‏الإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة".