علي أبو جريشة.. اليمانى يفوز على «بوبو» فى «كابيتانو مصر»

انتهت المباراة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كابيتانو مصر بفوز فريق علي أبو جريشة على فريق بوبو بضربات الجزاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بعد بماراة قوية انتهى وقتها الاصلي بهدف لمثله.

برنامج كابيتانو مصر الحلقة الخامسة

وقدم الفريقان مباراة قوية وسط حماس شديد من الكابتن محمد اليماني مدرب فريق علي أبوجريشة واعتراضه على الكثير من اللعبات خلال المباراة.

منح النجم محمد زيدان الشارة الذهبية للاعب حازم محمود من فريق علي أبو جريشة ومنحها للاعب أحمد عبد الفتاح حارس المرمى من فريق بوبو، واستبعد الكابتن أحمد الكاس لاعبين من فريقه بعد الخسارة هما طارق خالد وتهامي علي.

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج «كابيتانو مصر» التي تعرض على قناة أون عرض مجموعة كبيرة من التقارير الخارجية التي صورتها كاميرا البرنامج بمحافظات مصر بمسقط رأس عدد من المواهب الشابة.

بين مزارع الرمان بأسيوط صورت كاميرا كابيتانو تقريرا عن اللاعب محمد عصمت ابن محافظة اسيوط وعن حلمه وهدفه من التواجد من البرنامج لتنتقل الكاميرا بتقرير جديد في الشرقية ولاعب فقد والده لكنه لم يفقد حلمه بأن يكون بطلا عالميا وانتقلت مرة أخرى إلى محافظة كفر الشيخ واللاعب إسلام الذي تحدث عن حلمه أيضا.

حل النجم المصري العالمي محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق ونادي فيردير بريمن الألماني، ضيفا على الحلقة الخامسة لبرنامج «كابيتانو مصر» الذي انطلقت الحلقة الخامسة منه قبل قليل، وذلك تأكيدا لما نشرته “الدستور” قبل بدء الحلقة وقدم محمد زيدان الكثير من النصائح للاعبين الصغار حول تحقيق الأحلام ورحلته الطويلة في الاحتراف واللعب لمنتخب مصر.