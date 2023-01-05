رونالدو: تمثيل النصر شرف لى وهدفى المساهمة فى تطور السعودية

أعرب كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن سعادته بالانضمام للصفوف الفريق، مشيرًا إلى أنه يهدف للمساهمة في تطور الكرة السعودية.

وانضم كريستيانو رونالدو بشكل رسمي لصفوف فريق النصر السعودي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رونالدو في مقطع فيديو مصور، تم نشره عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة التدوينات القصيرة، تويتر: "إنه شعور رائع أن أكون هنا، تمثيل النصر شرف لي وأنا متطلع لإسعاد الناس وشخصي، أنا سعيد لكوني هنا".

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة رونالدو في مباراة الطائي، بالجولة الـ12 لدوري روشن السعودي، رغم وصول بطاقته الدولية بسبب قيد 8 لاعبين أجانب في قائمة النصر، وهو ما يوجب على النادي رفع لاعب من القائمة لتسجيل رونالدو.

وأضاف: "أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز مع النادي والمساعدة في تطور هذه الدولة، المملكة العربية السعودية، لأنها تستحق هذا؛وأنا هنا لأكون جزء من الجيل الجديد".

وأتم رونالدو تصريحاته: "الدوري السعودي لديه إمكانيات كبيرة جدًا ولاعبين من طراز عالمي، وهو بطولة قوية وتنافسية جدًا ولهذا أنا هنا اليوم".

رونالدو عن انضمامه للنصر: أريد إسعاد الجماهير وتطوير الكرة السعودية

قال كريستيانو رونالدو في تقديمه لاعبًا جديدًا للنصر السعودي على ملعب مرسول بارك: "السعادة تغمرني بالتواجد هنا، أنا حظيت بترحيب كبير وعائلتي مسرورة بذلك الترحيب منذ الأمس، أعدكم بتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف: "أتوقع أن أحقق الكثير وأن أسعد الجماهير، أستمتع بلعب كرة القدم، وأن أساعد المملكة العربية في تطوير كرة القدم وأيضًا في مسائل اجتماعية أخرى خاصة بالعائلات والأطفال".

وأوضح رونالدو: "أعرف أن الدوري السعودي يتمتع بقدر كبير من التنافسية، وأريد أن أسعد الناس والجماهير".

كما حرص كريستيانو رونالدو على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فرق الشباب والناشئين بنادي النصر السعودي، كذلك فريق السيدات.

وألقى كريستيانو رونالدو الكرات الموقعة من طرفه صوب الجمهور الحاضر بملعب مرسول بارك.

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.