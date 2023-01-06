سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 6-1-2023

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم حيث تخطى مستوى 27 جنيه وسجل حسب شاشات البنك المركزي المصري 27.1 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية قد سجلت ارتفاعات جديدة أمام الجنيه النصري مع قرار البنك المركزي المصري صباح الأربعاء الماضي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم

ارتفعت أسعار الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر وتخطت جميعها سعر 27 جنيه بعد أن استقرت في مستوى 24 جنيه خلال ديسمبر الماضي، وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 27.0767 جنيه للشراء، و27.1667 جنيه للبيع .

ارتفع سعر الدولار في البنك الاهلى المصري وسجل للشراء 27.05 ، وللبيع

27.1 جنيه مصري .

سعر الدولار في بنك مصر للشراء 27.05 جنيه ، و 27.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 27 جنيه للشراء ، و 27.1 للبيع .

بلغ سعر الدولار في بنك الاسكندرية : 27.02 جنيه للشراء، و 27.1 للبيع .

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء 27.05 جنيه للشراء، و 27.1 جنيه للبيع.

وكان بنكي مصر والأهلى قد أصدرا صباح الأربعاء الماضي شهادات إيداع بفائدة 25% وتلاها بساعات قليلة أصدر البنك المركزي قرار بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليرتفع من مستوى 24 جنيه الذي سجله صباح الأربعاء ووصل إلى مستوى 27 جنيه مع نهاية تداولات الخميس .

أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاعات جديدة لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري ، وسجلت كافة العملات ارتفاعات قياسية لم تسجلها من قبل في تاريخها، وجاءت أسعار بعض العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة كالتالي: