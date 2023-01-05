الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيرم التونسي أمير شعراء العامية.. القصة الكاملة للرحيل والعودة

بيرم التونسي ،
بيرم التونسي ،

تمر اليوم الذكرى 62 لرحيل شاعر العامية الأبرز بيرم التونسي، والذي رحل في مثل هذا اليوم  الموافق 5 يناير عام 1916، وذلك بعد رحيلة طويلة من المعاناة من المنفي والمطاردة.

قدم بيرم العديد من الأشعار العامية والفصحى أيضًا رغم ولعه كتابة الزجل بالعامية، إلى حد وصفها بـ"اللغة البلدية"، وعن مدى تأثير شعر بيرم التونسي في الشارع والمشهد الثقافي المصري قال عنه أمير الشعراء"أحمد شوقي "أني أخشي على الفصحي من بيرم " 

ومن الأشعار والزجل إلى كتابة كلمات الأغاني التي ما زالت تتوارثها الأجيال، كتب بيرم كلمات لأم كلثوم، بداية من هو صحيح الهوى غلاب، غنيلي شوية شوية، أنا في انتظارك، يا صباح الخير ياللي معانا، مرورًا بعبد الوهاب وفريد الأطرش.

 كان شعر بيرم التونسي وقصائده وكتاباته التي تشبه الطيور الجارحة سببا في نفيه خارج البلاد، وقد هاجم عبر أحد مقالاته زوج الأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد ، وكتب قصيدة  " البامية المملوكي والقرع السطاني " ووالتي أثارت غضب السلطان فؤاد فؤاد  فكانب احد ابرز اسباب نفيه  التونسي  خارج البلاد فهاجر إلى تونس ومنها  لفرنسا ليعمل حمّالًا في ميناء (مرسيليا) لمدة سنتين، وبعدها استطاع أن يزوّر جواز سفر له ليعود به إلى مصر، وعبر عودته لمصر أنتقد من جديد العائلة المالكة، ولكن هذه المرة كتب قصيدة هجاء في الملك فؤاد نفسه، ويقول في مطلعها:

ولما عدمنا في مصر الملوك.

جابوك الانجليز يا فؤاد قعدوك.

تمثل على العرش دور الملوك.

وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون.

عاد بيرم التونسي إلى مصر بعد رحلة طويلة مع المنفي وقدم التماسًا إلى القصر بواسطة أحدهم وتم العفو عنه وذلك بعد أن تربع الملك فاروق على عرش مصر فعمل كاتبًا في أخبار اليوم وبعدها عمل في جريدة المصري ثم نجح بيرم في الحصول على الجنسية المصرية فيذهب للعمل في جريدة الجمهورية.

الذكرى 62 لرحيل شاعر العامية الأبرز بيرم التونسي تأثير شعر بيرم التونسي أخشي على الفصحي من بيرم أم كلثو البامية المملوكي والقرع السطاني السلطان فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلى على إنبى

انسحاب من الدورى وعرض لاعبين للبيع.. قرارات مرتضى بعد تعادل الزمالك مع الداخلية

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. سعر عيار 24 يصل إلى 1977 جنيها

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

بعد ارتفاع الدولار.. رئيس شعبة الدخان يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

زيدان ينشر البهجة بين لاعبى «كابيتانو مصر» فى خامس حلقات البرنامج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى